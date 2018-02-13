Медведев поздравил Брызгалову и Крушельницкого с бронзой Олимпиады

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевали бронзовую медаль.



Российская пара стала третьей в дисциплине дабл-микст, победив в матче за 3-е место спортсменов из Норвегии – 8:4. Это первая олимпийская медаль в истории российского керлинга.



"Первая олимпийская награда в истории российского керлинга. Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане!" – написал Медведев в Твиттере.