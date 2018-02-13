Медведев поздравил Брызгалову и Крушельницкого с бронзой Олимпиады

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевали бронзовую медаль.
Российская пара стала третьей в дисциплине дабл-микст, победив в матче за 3-е место спортсменов из Норвегии – 8:4. Это первая олимпийская медаль в истории российского керлинга.
"Первая олимпийская награда в истории российского керлинга. Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане!" – написал Медведев в Твиттере.
Первая олимпийская награда в истории российского керлинга. Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане! #PyeongChang2018 #Olympics– Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 февраля 2018 г.
Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
12:05
Dymanomashina
ОАР-овцы -- гоу хоум Нужны им поздравления, блин!!!! БАБЛО готовь....... 11:42-------------------------------------------------------------------Прощай, чучело!
12:04
Весёлый©
Ну создайте уже отдельную рубрику "Поздравлямсы от чиновников".
11:53
Papa Dolphin
Показательно, что медалистов нероссийской команды поздравляет премьер рф
11:51
7MOHCTP7
Показательно, что медалистов поздравляет премьер. а не президент.
11:44
shur
ОАР-овцы -- гоу хоум_________________ Ты когда отсюда исчезнешь, провокатор?
11:44
ОАР-овцы -- гоу хоум
Нужны им поздравления, блин!!!! БАБЛО готовь.......
11:42