11:15 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Керлинг

Медведев поздравил Брызгалову и Крушельницкого с бронзой Олимпиады

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого, которые на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевали бронзовую медаль.

Российская пара стала третьей в дисциплине дабл-микст, победив в матче за 3-е место спортсменов из Норвегии – 8:4. Это первая олимпийская медаль в истории российского керлинга.

"Первая олимпийская награда в истории российского керлинга. Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане!" – написал Медведев в Твиттере.

Олимпиада-2018. 13 февраля. Результаты и медали дня //
​ Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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jjyra0tc20miz

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

12:05

Dymanomashina

ОАР-овцы -- гоу хоум Нужны им поздравления, блин!!!! БАБЛО готовь....... 11:42-------------------------------------------------------------------Прощай, чучело!

12:04

Весёлый©

Ну создайте уже отдельную рубрику "Поздравлямсы от чиновников".

11:53

Papa Dolphin

Показательно, что медалистов нероссийской команды поздравляет премьер рф

11:51

7MOHCTP7

Показательно, что медалистов поздравляет премьер. а не президент.

11:44

shur

ОАР-овцы -- гоу хоум_________________ Ты когда отсюда исчезнешь, провокатор?

11:44

ОАР-овцы -- гоу хоум

Нужны им поздравления, блин!!!! БАБЛО готовь.......

11:42

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