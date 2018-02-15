Алексей Стульнев: "Два участка на трассе ключевые, я пока не могу поймать оптимальные траектории"

Российский бобслеист Алексей Стульнев отметил, что перед стартом на Олимпиаде в Пхенчхане, особое внимание уделяет прохождению двух наиболее опасных участков трассы. Соревнования мужских двоек на Играх состоятся 18-19 февраля, экипажи выполнят по четыре заезда.

– Настроение сегодня после заездов не очень хорошее, пока не все удается, – цитирует "Р-Спорт" Стульнева. – Но у нас есть еще два тренировочных дня, надеюсь, что все получится. Два участка на трассе ключевые, и я пока не могу поймать те траектории, которые позволят пройти их как можно лучше. Это девятый и второй виражи. Еще не подобрали правильные траектории, может быть, не могу в чем-то переломить себя. Завтра сделаем конкретный акцент на второй и девятый виражи.

Основные проблемы связаны с потерей скорости при допущенной ошибке. Если на втором вираже ты цепляешь борт, то все, можно дальше уже и не ехать. Нам надо внимательно просмотреть видео с тренировок, все хорошо проанализировать, взвесить и отработать.

На старте мы пока бежим не на максимуме, больше работаем над синхронностью действий. Также уделяем внимание и четвертому виражу. Раньше это был простейший вираж. А сейчас скорость поднялась, и та работа, которую мы делали прежде, сейчас не приносит результата. Приходится перестраиваться, и кое-какие проблемы на этом вираже есть. Пока нет нужной стабильности при прохождении, к ней и стремимся.

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