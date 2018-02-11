Тимофей Лапшин: "Выступаю за Россию и Корею, Россия все равно в моем сердце"

Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин выразил мнение, что он мог выступить лучше в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Лапшин, ранее выступавший за Россию, показал в гонке 16-й результат.
– Хотелось, конечно, лучше. Это можно было сделать, если бы стоя стрелял ноль, - цитирует teamrussia.pro Лапшина. - Все было в моих силах.
– Показалось, что самострел был, нет?
– Не самострел точно. Может быть, немножко пальцы замерзли. Я сам не понимаю, с чем связана ошибка.
– У вас есть ощущение домашней Олимпиады?
– Я выступаю за две страны, за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моем сердце все равно. Сейчас я выступаю за Корею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса.
– О том и вопрос. В душе есть ощущение домашнего турнира?
– Я здесь уже долго, и в том году много здесь просидел, и в этом…. Наверное, все-таки она домашняя, так скажем.
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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
https://teamrussia.pro/news/novosti/timofej-lapshin-vy-stupayu-za-rossiyu-i-za-koreyu-rossiya-vse-ravno-v-moem-serdtse/
genas
предатели всегда находились в россии
17:42 11 февраля
muchacho
Молодец, кореец, вовремя свалил.
17:24 11 февраля