Тимофей Лапшин: "Выступаю за Россию и Корею, Россия все равно в моем сердце"

Биатлонист сборной Кореи Тимофей Лапшин выразил мнение, что он мог выступить лучше в спринте на Олимпиаде в Пхенчхане. Лапшин, ранее выступавший за Россию, показал в гонке 16-й результат.

– Хотелось, конечно, лучше. Это можно было сделать, если бы стоя стрелял ноль, - цитирует teamrussia.pro Лапшина. - Все было в моих силах.

– Показалось, что самострел был, нет?

– Не самострел точно. Может быть, немножко пальцы замерзли. Я сам не понимаю, с чем связана ошибка.

– У вас есть ощущение домашней Олимпиады?

– Я выступаю за две страны, за Россию и за Корею. Родители мои живут в России. И Россия в моем сердце все равно. Сейчас я выступаю за Корею, поэтому считается, что это моя домашняя трасса.

– О том и вопрос. В душе есть ощущение домашнего турнира?

– Я здесь уже долго, и в том году много здесь просидел, и в этом…. Наверное, все-таки она домашняя, так скажем.

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