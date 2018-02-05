Рикко Гросс: "Решение МОК по Шипулину? Так или иначе, мы должны его принять"

Старший тренер сборной России Рикко Гросс в интервью "СЭ" сказал, что сроки принятия окончательного решения по допуску Антона Шипулина до участия в Олимпийских играх 2018 года зависят только от Международного олимпийского комитета (МОК). Немецкий специалист отметил, что остается на связи со спортсменами, которые были отстранены от выступления на соревнованиях в Корее.

– Ваше личное мнение: есть надежда, что Антон Шипулин все-таки примет участие в Олимпиаде-2018?

– Вообще не хочу высказываться на эту тему. МОК установил правила и принял решение не пригласить отдельных спортсменов на Игры. Так или иначе, мы должны это принять.

– Есть ли понимание, когда поступит самое последнее решение по Шипулину?

– Не слышал никаких официальных заявлений по данному поводу. Это зависит от МОК.

– Вы на связи с теми, кто оказался отстранен? Вы знаете, что они сейчас чувствуют?

– Да, я это знаю (смеется). Но не собираюсь об этом рассказывать.

– Что вы говорите им, чтобы поддержать и как-то мотивировать?

– Говорю, что надо планомерно готовиться к заключительным этапам Кубка мира, когда мы уже точно соберемся все вместе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Полная версия интервью Рикко Гросса