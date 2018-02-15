Ольга Зайцева: "Российских биатлонистов нельзя винить за отсутствие результата на Олимпиаде"

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отметила, что российские биатлонисты попали в очень трудную ситуацию перед Олимпиадой. Она также рассказала о том, что поддерживает контакт с бывшим наставником национальной команды Вольфгангом Пихлером, который сейчас работает в Швеции.

- Когда получается, слежу за Олимпиадой, переживаю за российских спортсменов - очень рада за лыжников, биатлонистов жалко, - цитирует ТАСС Зайцеву. - Мало спортсменов допустили, но, я думаю, ребята справятся. Их нельзя винить, что нет результатов - им сейчас тяжело. Надо продолжать в них верить и поддерживать - на Олимпиаде может быть все, чудеса случаются.

С Пихлером у меня хорошие отношения, общаемся до сих пор. Сейчас написала ему сообщение на электронную почту с поздравлениями. Рада за него и за шведскую спортсменку.