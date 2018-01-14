Муж Кузьминой: "Анастасия начинала карьеру в Корее, и мы хотели бы там ее и закончить"

Муж и тренер двукратной олимпийской чемпионки словачки Анастасии Кузьминой Даниэль Кузьмин признался, что хотел бы поработать и с другими спортсменами. Также супруг биатлонистки посетовал на то, что из-за занятости проводит мало времени с детьми.

– Скорее всего это будет один из последних сезонов, – цитирует "Калашников Media" Кузьмина. – Она начинала карьеру на чемпионате мира в Корее, и мы хотели бы там ее и закончить – в Корее. У нас двое детей, которые особо нас не видят. Растут без нас, они живут с бабушкой и дедушкой. Елисею уже 10,5, Оливии 2,5. Мы пропускаем то самое лучшее, когда они растут.

Мне хотелось бы вести тренерскую работу с другими спортсменами. В таком же стиле работы поработать с другими спортсменами. Посмотреть может ли получиться результат или это действительно уникальный спортсмен. Хочется проверить правильная ли у меня система работы.

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в корейском Пхенчхане.