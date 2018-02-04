13:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Домрачева, Скардино, Кривко и Писарева побегут спринт на Олимпиаде в Пхенчхане

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Тренер женской сборной Белоруссии Федор Свобода объявил состав команды на спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Если не случится никаких форс-мажорных ситуаций, что заставят изменить первоначальные планы, то наш с Эдером расклад такой: спринт 10 февраля побегут Домрачева, Скардино, Кривко и Писарева. Алимбекова нацелена на индивидуальную гонку 15 километров, – приводит слова Свободы "Sputnik Беларусь". - Поэтому мы ни в коем случае не станем удерживать Динару от участия в церемонии открытия. Для неё это первые Игры, и она сама хочет идти в белорусской колонне.

Дополнительная информация

https://sputnik.by/sport/

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