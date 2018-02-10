Дарья Домрачева: "Девятое место в спринте? Не все сложилось так, как хотелось бы"

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сказала, что спринт на Олимпиаде-2018 сложился для нее не так, как она планировала. Трехкратная чемпионка Игр-2014 в Пхенчхане заняла девятое место, допустив два промаха. Золото у немки Лауры Дальмайер.

- Всегда настраиваешься на максимальную борьбу, на то, чтобы выложиться и показать максимальный результат. Когда-то это получается хорошо, а когда-то – как сейчас, - цитирует "Р-Спорт" Домрачеву. - Не все сложилось так, как хотелось бы. Титулы или не титулы – это не так важно, когда выходишь на старт. Лично я стараюсь начинать все с чистого листа.

Полное расписание и все о биатлоне на Олимпиаде-2018 – здесь