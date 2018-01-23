Биатлонистам могут предложить самим принять решение об участии в Олимпиаде-2018

Как стало известно "СЭ", Союз биатлонистов России (СБР) склоняется к тому, чтобы спортсмены, которым пришли приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), сами принимали решение, ехать ли им при таких раскладах на Олимпийские игры в Пхенчхан. Руководство СБР никакого давления на них оказывать не собирается и планирует воздержаться даже от рекомендаций.

Напомним, что приглашения от МОК получили лишь три биатлониста – Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. (Дмитрий СОМОВ)