Биатлонистам могут предложить самим принять решение об участии в Олимпиаде-2018

Как стало известно "СЭ", Союз биатлонистов России (СБР) склоняется к тому, чтобы спортсмены, которым пришли приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК), сами принимали решение, ехать ли им при таких раскладах на Олимпийские игры в Пхенчхан. Руководство СБР никакого давления на них оказывать не собирается и планирует воздержаться даже от рекомендаций.
Напомним, что приглашения от МОК получили лишь три биатлониста – Антон Бабиков, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. (Дмитрий СОМОВ)
Ded vsegda odet
tryam а Что Кайшева...не сможет что ли медаль взять? Взять может подержать, посмотреть, если дадут. ))
21:08
npon426
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
21:04
tryam
а Что Кайшева...не сможет что ли медаль взять?
21:03
Ded vsegda odet
kolos249, теперь предлагают передумать и ведь опять могут мнения спортсменов совпасть с мнением царя и его окружения. Вот странно, я что то одобряю, а чего то против, а у них прям идилия, всегда всё совпадает. Думаю не совпадает конечно, но против мало кто может пойти. Это наша реальность.
20:59
Ded vsegda odet
А ведь и верно. Вот не допустили бы допустим Канаду и что? Мы бы сильно заметили и переживали? Так думаю и в остальных странах. Хозяин вечеринки сам решает кого приглашать. А вот нашим уже надо хорошо подумать , тем кого приглашают принять приглашения или нет. Я думаю за отказ ничего не будет. Это же не обязательные соревнования. . Подумаешь пригласили, не могу я поехать( верней не хочу) но так нельзя говорить, а так придумать причину и не поехать надо было сразу .
20:55
kolos249
Им вообще-то это уже предлагали - 12 декабря 2017 года. И они и их коллеги из числа "российских спортсменов" дружно проголосовали за то, чтобы ехать и унижаться, ползать с белым флагом в нейтральном тряпье. А теперь им предлагают передумать, так что ли?
20:54
Спринт
Хоть поедут эти биатлонисты на Олимпиаду, хоть не поедут - никто этого не заметит. По мнению всего спортивного мирового сообщества ОИ без россиян только выиграют в плане популярности. Истерию поднимают только в самой России, а во всех остальных странах на это не обращают внимание. Даже в хоккее сборная России нужна больше организаторам (для посещаемости и по доходам), чем МОКу.
20:43
Ded vsegda odet
Эх Шипа Шипа, вот откажись сразу ехать. Типа , я всё вижу понимаю и раз Логинова не допускают, я решил не ехать, мы команда и т.д. Поеду на европу выступлю. А его раз и так не пригласили. Но главное Шипулин первый отказался. А так ... Так может пусть все едут на чм европы .
20:42
Ded vsegda odet
Так может получиться что все молодые которых хотели видеть в основной сборной и поедут на олимпиаду. Если там на верху не решат отказаться от поездки. Не представляю , как президент федерации биатлона глядя в глаза кому то из администрации президента скажет: мы решили не ехать. Не припомню такого случая в нашей стране, как на верху решат так и будет. Право выбора не было и не будет, одна видимость.
20:32
Ded vsegda odet
Хм. Так и Малышко может поехать (шутка) . Хотя с такой резкой потерей скорости это подозрительно. Крутой тренер...где раки зимуют? В кремле они живут, а зимуют на рублёвке.
20:29
fanat2017
Шикарно, что и требовалось доказать. Теперь надо однозначно посылать только хоккеистов,фигурное катание и шорт=трек с кёрлингом. Остальная сборная должна отказаться от участия. Отказаться надо и от участия в окрытии и закрытии.
20:26
Крутой тренер
Теперь только "настоящие патриоты" поедут на эту кастрированную олимпиаду. Пора бы путину показать если не кузькину мать, то хотя бы где раки зимуют!
20:06
top220
Да забаньте вы уже этих хохломразей, достали они уже своим троллингом!
19:53
shiko56
Странно, а что Цветкова или Малышко с Мироновой не пригласили. Они же вроде ещё слабее этих.
19:47
rusfed 2.0
Малышко и Слепцова. Я накаркал. Простите
19:44
Штуша-Кутуша
Если у спортсменов осталась хоть частичка гордости и достоинства, ехать на подобные "олимпийские игрища" нельзя! Нельзя до этого опускаться. Пусть подавятся своими медальками.
19:44
За Россию без допинга!
martys, правда глаза колет? ;)
19:41
ksuxa
ну что скажет мама -Анфиса?
19:38
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
ЭТО --- КРУТО!!!!! трём!!! недо--спортсменам, которые ""ни бежать, ни стрелять"", предложили САМИМ!!!! выбирать....
19:26
Pyatochok
Да уж, наши спортивные функционеры из трусов выскакивают, чтобы на халяву потусоваться в Корее - рюсикра, рюсводка и мохнатая пилотка!
19:11
кузя23
За Россию без допинга! alex-ls, ну в 2014-м же проводили. И все поехали 18:52_Ты путаешь,проводили в 1936.Даже нигры выигрывали,толерантненько все было уже тогда. А вот в исключительной заокеанской стране они тогда даже права срать на одном гектаре с белыми не имели.
19:10
martys
За Россию без допинга! alex-ls, ну в 2014-м же проводили. И все поехали..........................................Этими словами ты сам о себе все сказал, МРАЗЬ.
19:08
Iz_naroda
Даже если спортсмены не поедут, чиновники найдут способ деньги отмыть.
19:04
За Россию без допинга!
alex-ls, ну в 2014-м же проводили. И все поехали
18:52
Slim Taller
Чиновникам хочется,что-бы спортсмены сами отказались от Олимпиады.Мутко на нары!
18:51
alex-ls
а если бы фашисты проводили "олимпиаду", тоже бы поехали?
18:47
Wert1k
А до этого вы им приказывали ехать????????????????????????????????????? Президент сказал чтоб спортсмены (а не вы позорные чинуши) сами решали ехать им как предателям или нет... То есть получается вы их ЗАСТАВЛЯЛИ до сего дня ехать?
18:46
serzheo
Главное понять для себя, что будет потом, после олимпиады?... Как воспримут победы и поражения и у нас в стране и вообще в мире?... Как потом в глаза людям смотреть будешь, и спортсменам и болельщикам... Как будешь воспринимать свою награду или поражение?...
18:41
Waddim
Пошел слух, что некий помощник президента РФ сегодня начал индивидуальные встречи с руководителями федераций по зимним видам спорта. В мягкой форме рекомендует отказаться от участия в Олимпийских играх 2018 года. Обращая внимание, что это должно быть решение самих спортсменов. И вот эта новость, как я считаю, подтверждает этот слух. Сам факт того, что в написано, уже о многом говорит. Почему так вообще ставится вопрос, ведь вчера он так не стоял! СБР собирался на Олимпиаду. А СБР это организация и поездки, и размещения, и участия в соревнованиях и поддержка на трассе и медики и сервисмены - это всё. Что без фелерации спортсмен? Официальный бойкот чреват последующими санкциями, так можно же сделать так, чтобы спортсмены сами отказались и не поехали! И когда спортсмену в федерации говорят. что ТЫ давай решай, но предупреждаем, что Олимпиада длится всего 2 недели, а потом тебе возвращаться и работать здесь, в России, а Россия (Путин же это Россия!) не хочет, что бы ты ехал, то что спортсмен скажет? Что к примеру Кайшева или баьиков одни смогут? Вопрос риторический.
18:39
Странник-777
Ага. Помнится Шипулин уже решил поехать... Кстати, почему это Шипулин не виноват? Как выясняется и Антошка сидел на крючке в Русаде. Так что пора заканчивать наматывать сопли на кулаки. Раздали всем сестрам по серьгам вполне заслуженно. То, что нам не доводят всю информацию в полном и достоверном виде - это не наши проблемы. Муткам надо зад прикрывать, вот и организована пропагандистская кампания. Хотят уйти от ответственности за развал спорта в стране, да и за развал самой страны...
18:36