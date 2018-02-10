Антон Бабиков: "В Пхенчхане очень холодно, к этому трудно привыкнуть"

Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о сложных погодных условиях в Пхенчхане. Отметим, что первые медали Олимпиады будут разыграны 11 февраля в спринте.

- Пока очень холодно и очень трудно привыкнуть именно к этому моменту, - цитирует Team Russia Бабикова. Если была бы более комфортная погода, было бы легче отстраниться от остальных проблем. Сейчас в каждой тренировке стараюсь найти подход к экипировке, чтобы не мерзнуть.

Большая проблема в том, что нам приходится манипулировать с оружием, из-за чего нельзя надеть очень толстые варежки – тогда ты не будешь ничего чувствовать.

Нужно найти золотую середину, но это очень трудно, потому что у нас тренировки проходят в такое время, когда каждые 15 минут становится все холоднее и холоднее.

Трасса готова идеально, снега предостаточно. Никаких вопросов к трассе нет. Правда, в такой холод снег всегда перемороженный, и он медленнее, чем свежий снег. Но такие условия будут для всех спортсменов.