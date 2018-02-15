Антон Бабиков: "Сборная России обязательно будет там, где сейчас лидеры"

Россиянин Антон Бабиков после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2018 отметил, что на трассе чувствовалось не так, как хотелось. Спортсмен также добавил, что на Играх случаются больше сенсаций, нежели на этапах Кубка мира.
– Чувствовалось на трассе не так, как хотелось, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Настраивался на то, что пойдет, как хочется, но на втором круге понял, что пойдет война с самим собой, за каждый выстрел. К сожалению, не хватало лидеров гонки на дистанции, но с кем ехал я, мы были на одном уровне.
Я постарался пообщаться с болельщиками, в Инстаграме поблагодарил их за поддержку и попросил лояльней относиться к нам. Получил много поддержки и я очень благодарен за это.
Звонили ли мне тренера? Многие тренеры понимают, что не надо лишний раз начинать нравоучения, что надо настроить человека и делать все возможное, чтобы достичь результата. Мой личный тренер мне пишет слова поддержки. Находятся тренера, которые поддержат, а есть те, кто отошел от дела, но о таких людях я не думаю.
Сенсации на Играх? Я вижу, что на Олимпиаде происходит все иначе, нежели на этапах Кубка мира. Опытные спортсмены говорят, что здесь всегда имеют место быть казусы и новые имена. К сожалению, это не мы, но мы обязательно будет там, где сейчас лидеры.
Я пока не думаю о смешанной эстафете. Мы постарается настроиться, собраться командой, потому что в последнее время мы потеряли такую вещь, как команда.
Напомним, что Бабиков занял 16-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другой представитель России Матвей Елисеев стал 27-м.
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Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
xxx5
Тебе Антоша надо интервью поменьше раздавать, а то разговаривать на публику ты стал очень много, а результаты твои хуже некуда !
20:33 15 февраля
Монте-Кристо (Мститель) .
Лидеры сейчас в сортире сидят...
19:59 15 февраля
Садык
Без тебя,БОЛОБОЛ.
19:37 15 февраля
inachipoch
У Антошка после прыжков через забор начался словесный понос? Или он считает, что занятое им 16-е место даёт ему право рассуждать о всём подряд?
16:34 15 февраля
Dominator777
Да, потеряли и в Пхенчане команды точно не будет.
16:30 15 февраля