Антон Бабиков: "Сборная России обязательно будет там, где сейчас лидеры"

Россиянин Антон Бабиков после индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2018 отметил, что на трассе чувствовалось не так, как хотелось. Спортсмен также добавил, что на Играх случаются больше сенсаций, нежели на этапах Кубка мира.

– Чувствовалось на трассе не так, как хотелось, – сказал во флеш-интервью Бабиков. – Настраивался на то, что пойдет, как хочется, но на втором круге понял, что пойдет война с самим собой, за каждый выстрел. К сожалению, не хватало лидеров гонки на дистанции, но с кем ехал я, мы были на одном уровне.

Я постарался пообщаться с болельщиками, в Инстаграме поблагодарил их за поддержку и попросил лояльней относиться к нам. Получил много поддержки и я очень благодарен за это.

Звонили ли мне тренера? Многие тренеры понимают, что не надо лишний раз начинать нравоучения, что надо настроить человека и делать все возможное, чтобы достичь результата. Мой личный тренер мне пишет слова поддержки. Находятся тренера, которые поддержат, а есть те, кто отошел от дела, но о таких людях я не думаю.

Сенсации на Играх? Я вижу, что на Олимпиаде происходит все иначе, нежели на этапах Кубка мира. Опытные спортсмены говорят, что здесь всегда имеют место быть казусы и новые имена. К сожалению, это не мы, но мы обязательно будет там, где сейчас лидеры.

Я пока не думаю о смешанной эстафете. Мы постарается настроиться, собраться командой, потому что в последнее время мы потеряли такую вещь, как команда.

Напомним, что Бабиков занял 16-е место в индивидуальной гонке на Играх-2018. Другой представитель России Матвей Елисеев стал 27-м.

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