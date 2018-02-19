15:09 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Антон Бабиков: "Рассчитываем войти в тройку в смешанной эстафете"

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Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что команда рассчитывает на достойное выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018. Он добавил, что биатлонисты хотят войти в тройку.

– Рассчитываем на достойное выступление завтра. Это какое? Тройка, – сказал Бабиков. (Владимир ИВАНОВ)

Ранее стало известно, что Бабиков побежит третий этап в эстафете. Начнет гонку Ульяна Кайшева, следом за ней выступит Татьяна Акимова. Завершит эстафету Матвей Елисеев.

Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (23)
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slovogospoda

Очевидное место - 8-е без проблем...6-ка если повезет...Но млин - 3-е место.....Это нужно мельдония и ЭПО по самые помидоры обожраться.

19:38 19 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

аааааааааааааааа! Остановите его, этот поток бессвязного сознания. Говорят он уже гладил медали лыжников и каждый день вместо тренек их по пять раз поздравляет, потом перелезает через забор и идет есть фастфуд под местную водовку.

18:48 19 февраля

inachipoch

Бобикофф обожрался галлюциогенных костей?

17:32 19 февраля

Садык

Балобол.

17:02 19 февраля

Lokus

Дай-то бог нашему теляти волка поймати. Только что-то как-то сомневаюсь я.

16:47 19 февраля

gruzovik62

Куда он там собрался? Ну-Ну.. а может?????

16:32 19 февраля

Lars Berger

Антон, заткните завтра всем рты.

16:31 19 февраля

Rybinsk

DmitrySamara Нашим биатлонистам надо в камеди клаб выступать...Цены не будет.../////////////////// Пусть очередь за футболистами занимают.

16:02 19 февраля

DmitrySamara

Нашим биатлонистам надо в камеди клаб выступать...Цены не будет...

15:52 19 февраля

lapp

РИККО ГРОСС: "МЕСТО В ШЕСТЕРКЕ В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ БУДЕТ УСПЕХОМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БИАТЛОНИСТОВ" Кому верить?

15:51 19 февраля

lapp

Эстафета обещает быть смешной

15:46 19 февраля

lapp

Вспоминается сразу реклама: "иногда лучше жевать, чем говорить"

15:45 19 февраля

DmitrySamara

Вот завтра посмеемся....

15:45 19 февраля

Azamat_81

Только последнее не займите и это уже будет неплохой результат

15:44 19 февраля

Ded vsegda odet

Без комментариев! ((

15:40 19 февраля

xxx5

Видать покурил !!!

15:36 19 февраля

alex160554

– Рассчитываем на достойное выступление завтра. Это какое? Тройка, – сказал Бабиков. Может он имел ввиду, что выступят на "тройку".

15:34 19 февраля

Джон....Сильвер

РжуНеМогу!!!! В тройку он собрался войти! Сборная импотентов!

15:25 19 февраля

Углем топим

В тройку с конца!!! Немощные!!!

15:20 19 февраля

shur

Первое апреля, вроде бы, через 40 дней.

15:20 19 февраля

Алексей Федоров

Хоть бы допинг у них нашли, можно тогда валить все на заговор, а не на слепоту и мертвые ноги.

15:19 19 февраля

Ратиборец

А что, предпосылки есть? Клоуны.

15:17 19 февраля

serz2

eto wutka?

15:15 19 февраля

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