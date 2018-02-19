Антон Бабиков: "Рассчитываем войти в тройку в смешанной эстафете"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что команда рассчитывает на достойное выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018. Он добавил, что биатлонисты хотят войти в тройку.

– Рассчитываем на достойное выступление завтра. Это какое? Тройка, – сказал Бабиков. (Владимир ИВАНОВ)

Ранее стало известно, что Бабиков побежит третий этап в эстафете. Начнет гонку Ульяна Кайшева, следом за ней выступит Татьяна Акимова. Завершит эстафету Матвей Елисеев.

Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.