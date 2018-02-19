Антон Бабиков: "Рассчитываем войти в тройку в смешанной эстафете"

Российский биатлонист Антон Бабиков отметил, что команда рассчитывает на достойное выступление в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018. Он добавил, что биатлонисты хотят войти в тройку.
– Рассчитываем на достойное выступление завтра. Это какое? Тройка, – сказал Бабиков. (Владимир ИВАНОВ)
Ранее стало известно, что Бабиков побежит третий этап в эстафете. Начнет гонку Ульяна Кайшева, следом за ней выступит Татьяна Акимова. Завершит эстафету Матвей Елисеев.
Смешанная эстафета пройдет завтра, 20 февраля, и начнется в 14.15 по московскому времени.
slovogospoda
Очевидное место - 8-е без проблем...6-ка если повезет...Но млин - 3-е место.....Это нужно мельдония и ЭПО по самые помидоры обожраться.
19:38 19 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
аааааааааааааааа! Остановите его, этот поток бессвязного сознания. Говорят он уже гладил медали лыжников и каждый день вместо тренек их по пять раз поздравляет, потом перелезает через забор и идет есть фастфуд под местную водовку.
18:48 19 февраля
inachipoch
Бобикофф обожрался галлюциогенных костей?
17:32 19 февраля
Садык
Балобол.
17:02 19 февраля
Lokus
Дай-то бог нашему теляти волка поймати. Только что-то как-то сомневаюсь я.
16:47 19 февраля
gruzovik62
Куда он там собрался? Ну-Ну.. а может?????
16:32 19 февраля
Lars Berger
Антон, заткните завтра всем рты.
16:31 19 февраля
Rybinsk
DmitrySamara Нашим биатлонистам надо в камеди клаб выступать...Цены не будет.../////////////////// Пусть очередь за футболистами занимают.
16:02 19 февраля
DmitrySamara
Нашим биатлонистам надо в камеди клаб выступать...Цены не будет...
15:52 19 февраля
lapp
РИККО ГРОСС: "МЕСТО В ШЕСТЕРКЕ В СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЕ БУДЕТ УСПЕХОМ ДЛЯ РОССИЙСКИХ БИАТЛОНИСТОВ" Кому верить?
15:51 19 февраля
lapp
Эстафета обещает быть смешной
15:46 19 февраля
lapp
Вспоминается сразу реклама: "иногда лучше жевать, чем говорить"
15:45 19 февраля
DmitrySamara
Вот завтра посмеемся....
15:45 19 февраля
Azamat_81
Только последнее не займите и это уже будет неплохой результат
15:44 19 февраля
Ded vsegda odet
Без комментариев! ((
15:40 19 февраля
xxx5
Видать покурил !!!
15:36 19 февраля
alex160554
– Рассчитываем на достойное выступление завтра. Это какое? Тройка, – сказал Бабиков. Может он имел ввиду, что выступят на "тройку".
15:34 19 февраля
Джон....Сильвер
РжуНеМогу!!!! В тройку он собрался войти! Сборная импотентов!
15:25 19 февраля
Углем топим
В тройку с конца!!! Немощные!!!
15:20 19 февраля
shur
Первое апреля, вроде бы, через 40 дней.
15:20 19 февраля
Алексей Федоров
Хоть бы допинг у них нашли, можно тогда валить все на заговор, а не на слепоту и мертвые ноги.
15:19 19 февраля
Ратиборец
А что, предпосылки есть? Клоуны.
15:17 19 февраля
serz2
eto wutka?
15:15 19 февраля