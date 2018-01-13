Алексей Волков: "Четко знаю, что такое Олимпиада и зачем туда стремлюсь"

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете биатлонист Алексей Волков сказал, что рассчитывает принять участие в Играх-2018. По мнению спортсмена, на соревнованиях в Пхенчхане он может проявить себя не только в эстафете, но и в индивидуальной гонке.

– Игры в Пхенчхане станут для вас вторыми.

– Я очень надеюсь, что они станут вторыми, – цитирует "Р-Спорт" Волкова. – Как бы то ни было, олимпийский состав пока не объявлен.

– Тем не менее, если говорить об Олимпиаде в целом: желание выступить на Играх стало сильнее, чем четыре года назад, или все воспринимается уже гораздо более буднично?

– В Сочи у меня были невероятные амбиции. Реально – невероятные. Все поначалу было феерично: я понимал, что мне доверят две гонки, я даже попадал в масс-старт. Но после индивидуальной гонки, где я финишировал 63-м и настрелял по промаху на каждом из рубежей, эмоции сильно поутихли. Тогда я очень приблизительно понимал, что такое Олимпиада. Сейчас я четко знаю, что это такое, зачем я туда стремлюсь и что там должен брать.

– Слово "брать" относится к эстафете?

– Не только. И к индивидуальной гонке тоже.

– Вы считаете, что у вас в этой гонке есть шанс?

– Считаю, что если оставшаяся часть подготовки к Играм пройдет у нас по графику, так, как мы с тренерами это планировали, то все возможно. В этом отношении достаточно показателен прошлогодний чемпионат мира. Все ведь были уверены в том, что в индивидуальной гонке я проиграю намного больше, чем я проиграл на самом деле.