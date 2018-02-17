Акимова упала во время масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане

Россиянка Татьяна Акимова в самом начале масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане упала. Спортсменка смогла подняться и продолжить гонку. Инцидент отбросил ее на последнее место. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.
Россиянка Татьяна Акимова в самом начале масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане упала. Спортсменка смогла подняться и продолжить гонку. Инцидент отбросил ее на последнее место. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.
Pyatochok
Шо, опять???
20:39 17 февраля