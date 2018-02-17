Акимова упала во время масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане

Падение россиянки Татьяны Акимовой в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане.

Россиянка Татьяна Акимова в самом начале масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане упала. Спортсменка смогла подняться и продолжить гонку. Инцидент отбросил ее на последнее место. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.

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