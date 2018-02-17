14:17 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Биатлон

Акимова упала во время масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане

Падение россиянки Татьяны Акимовой в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане.
Падение россиянки Татьяны Акимовой в масс-старте на Олимпиаде в Пхенчхане.
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Россиянка  Татьяна Акимова в самом начале масс-старта на Олимпиаде в Пхенчхане упала. Спортсменка смогла подняться и продолжить гонку. Инцидент отбросил ее на последнее место. Акимова - единственная россиянка, пробившаяся в масс-старт.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Pyatochok

Шо, опять???

20:39 17 февраля

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