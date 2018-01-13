Павел Трихичев: "Я сконцентрирован на Кубке мира, а не на Олимпиаде-2018"

Россиянин Павел Трихичев после комбинации на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене отметил, что в горнолыжном спорте невозможно принимать допинг. Спортсмен также добавил, что сконцентрирован на Кубке мира, а не на Олимпийских играх-2018.

– Невозможно принимать допинг в горнолыжном спорте, – цитирует AP Трихичева. – Поэтому я уверен, что российские горнолыжники абсолютно чисты. Я провел в течение полугода восемь допинговых тестов, поэтому вопрос с допуском на Олимпиаду для меня не стоит.

Мое серебро? Я просто выполняю свою работу. Я сконцентрирован на Кубке мира, а не на Олимпийских играх, потому что Олимпиада только через месяц.

Напомним, что 12 января Трихичев стал вторым в комбинации, показав результат 36,25 секунды. Для 25-летнего спортсмена эта медаль стала первой на этапах Кубка мира.