Сергей Харитонов: "Легко в Bellator точно не будет"

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о возвращении в ММА после почти полуторагодового простоя, а также о предстоящем дебюте в крупном американском промоушене Bellator. Свой первый поединок в этой организации Харитонов проведет 4 ноября против американца Джейви Айялы.

– На какой срок рассчитан контракт с Bellator, который вы подписали в феврале этого года?

– Это не контракт. Пока что с Bellator меня связывает только соглашение, своего рода договоренность. Она подразумевает определенное количество боев, но сколько именно я раскрыть пока не могу. Это означает, что бои я могу проводить и в других промоушенах.

– Вы заявляли, что ваша цель стать чемпионом Bellator. Хватит сил?

– Bellator – вторая по уровню и составу бойцов организация ММА в мире после UFC. Легко точно не будет. Там собрано много хороших и очень сильных ребят, но выделить кого-то конкретно я сейчас не могу. Сначала проведу первый бой, а дальше буду двигаться от соперника к сопернику. (Сергей ФИШ)

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