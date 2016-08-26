17:36 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — Дзюдо

Анисимов готов переизбираться на пост президента Федерации дзюдо России

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Глава Федерации дзюдо России Василий Анисимов отметил, что готов переизбираться на этот пост на выборах, которые пройдут в начале октября. Он возглавляет федерацию с 2010 года.

– Я планирую выдвигать свою кандидатуру на следующие выборы, я уверен, что с той командой выдающихся специалистов и профессионалов, что у нас сложилась за последние годы, мы еще подготовим новых чемпионов, – цитирует ТАСС Анисимова. – Если кто-то готов показать со сборной больший прогресс, чем я, готов уступить ему свое место. Но пока я не вижу того, кто к этому готов.

Успехи наших дзюдоистов на международных стартах дают право на такое мнение. Все это стало возможно благодаря личному опыту и высочайшей квалификации генерального менеджера сборных Эцио Гамбе, всесторонней поддержке со стороны президента и основателя Международного фонда дзюдо Аркадия Ротенберга и президента Европейского союза дзюдо Сергея Соловейчика.

Теперь все воспринимают нашу сборную как команду жизнерадостных, сильных, уверенных в своих силах спортсменов. И результаты россиян на последних двух Олимпиадах свидетельствуют о очевидном прогрессе после Игр в Пекине, где у наших команд не было ни одной медали. До Лондона у нас было лишь пять медалей в истории, за два олимпийских цикла – пять золотых наград.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3569603

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