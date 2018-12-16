Станислав Черчесов – о матче с Германией: "Травмы выбили сборную Россию из ритма, встреча не сыграла предполагаемую роль"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ считает, что его подопечные достойно представляли свою страну на турнире Лиги наций. 55-летний специалист признался, что товарищеская игра со сборной Германии​ (0:3) прошла не в тех условиях, на которые он рассчитывал.

– Скажем честно, у многих журналистов после ЧМ-2018 была этакая ломка. Ощущение: лучшее, что только может быть, мы уже увидели. И непонимание, где после такого эмоционального пика искать новую мотивацию. У вас такого не было?

– Не знаю, как выглядело со стороны, но думаю, что у нас этой ломки не было, – сказал Черчесов. – Потому что через два месяца начиналась Лига наций, и надо было вновь достойно представлять свою страну. Поэтому и сентябрьский сбор прошел успешно – выиграли и в Турции, и в Ростове у Чехии – 5:1. И там был полный стадион, и потом со шведами в Калининграде и с турками в Сочи.

Единственный минус заключается в том, что к матчу против Германии травмировалось много футболистов. Повреждения выбили сборную Россию из ритма, и встреча с немцами не сыграла ту роль, какую мы предполагали. Невозможно же было предвидеть такой вал повреждений! Допустим, на сентябрьском сборе не было Головина. Одного футболиста, даже хорошего, заменить можно, что мы и сделали. Но не пять или шесть. (Дмитрий Симонов, Игорь Рабинер)

Полностью интервью Черчесова – здесь.