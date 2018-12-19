Сергей Прядкин: "Один из важнейших результатов первой части сезона - повышение посещаемости матчей РПЛ"

Президент российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин - об итогах первой части сезона. Он отметил рост посещаемости матчей.

- Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что и Суперкубок, и дальнейшие регулярные матчи показали хороший переход с чемпионата мира: футбол в нашей стране по-прежнему любят, и наследие мирового первенства оказывает очень положительное влияние на РПЛ, - цитирует Прядкина ТАСС. - Одним из важнейших результатов первой части, несомненно, является повышение посещаемости матчей лиги. После 15-го тура мы наблюдали прирост средней посещаемости на 30 процентов по сравнению с предыдущим сезоном. При этом все мы понимаем, что объективно – из-за погодных условий посещаемость в осенней части всегда снижается.

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