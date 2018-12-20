Дзюба назвал английские клубы, куда мог перейти после ЧМ-2018

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" рассказал о том, что после чемпионата мира-2018 у него были предложения из Англии.

– На меня вышел один человек – не буду называть его фамилию, - заявил Дзюба.

– Зингаревич?

– Нет, Зингаревич присутствовал там в качестве одного из тех, кто мог чем-то помочь. Но это тоже оказалось просто словами, ничем не подкрепленными. После этого я уверен, что в России нет хороших агентов, которые действительно могут помочь тебе сделать что-то в Европе. На российском рынке еще могут порешать, а на европейском – без шансов.

– Что это были за варианты?

– Я давал авторизацию на "Эвертон", "Вест Хэм" и "Ньюкасл". Про "Кардифф" я сразу сказал, что нет, потому что это команда, которая вылетит на 100 процентов. Наполучать там сотрясений и через год вернуться домой с Паркинсоном – нет уж, спасибо. "Вест Хэм" очень сильно хотел, разговаривал по этому поводу с Сергеем Богдановичем Семаком, с Дюковым, они меня услышали, что я хочу попробовать свои силы. Со своей стороны сделал все возможное и ждал, практически на чемоданах сидел, даже предупредил, что с квартиры съеду.

Но когда наступил день "Х", люди, которые этим занимались и говорили, что все в порядке, просто растворились, исчезли. (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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