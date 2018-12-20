Артем Дзюба: "Частные джеты не заказывал. Я не крохобор и не жиган, не скупердяй, но и шампанским не обливаюсь"

Нападающий сборной России Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что не делает безумных трат.

– Говорят, что вы – один из немногих русских футболистов, которые никогда не заказывали частные джеты. Если это правда, то почему?

– Не заказывал. Я не крохобор и не жиган, не скупердяй, но и шампанским не обливаюсь. Должны быть какие-то разумные траты, правильные. Эти деньги можно применить для чего-то более важного и глобального.

– Почему не рассказываете, кому помогаете?

– Потому что это вещи, говорить вслух о которых стыдно. Я делаю это от сердца. Для меня самое важное в жизни – дети. Не только мои, вообще все. Если у какого-то ребенка беда, и я знаю, что это не вранье, не воровство, что до него эти деньги дойдут – всегда помогу. От многих историй больно становится. Я – никто, и не мне вопросы Богу задавать, но за что ребенок должен страдать? Поэтому, если чем-то могу помочь, стараюсь делать. Единственная моя просьба всегда – чтобы никогда и нигде об этом не говорили. Иначе это все перестанет быть настоящим. Я не прилагаю каких-то сверхусилий, когда помогаю деньгами, в этом нет какого-то громкого события. Зачем об этом рассказывать? (Егор Бычков, Сергей Егоров)

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