Якуб Ворачек: "Если пропускаешь от сборной России, вернуться в игру очень тяжело"

Нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек призвал команду к предельной концентрации в матче 1/4 финала чемпионата мира с Россией. По его словам, важнее всего будет не допускать удалений по ходу игры.

– Россия часто была фаворитом, на то есть свои причины, – цитирует iDNES Ворачека. – Но четвертьфинал – это специфическая стадия. Вы можете показывать лучший хоккей за десять лет, а в этой игре внезапно все развалится. Мы должны идеально контролировать шайбу, соблюдать баланс. Нельзя допускать удалений, потому что у русских невероятная игра в большинстве.

Помню ли наш финал 2010 года? Это было семь лет назад. Сейчас будет все иначе. В четвертьфинале даже больше нервов, потому что финалисты же себе медали обеспечили в любом случае. Некоторые играют более непринужденно. А от четвертьфинала зависит, будет ли турнир считаться успешным или неудачным. Психологически мы сильны. Кажется, я играл в пяти четвертьфиналах чемпионатов мира, плюс Олимпиада. Насколько помню, четыре раза выиграл и раз проиграл.

Конечно, Россия отличается от Норвегии и Швейцарии, которые стараются плотнее сыграть в обороне. Русские хотят атаковать, побеждать, забрасывая много шайб. Надеюсь, получится хороший матч со счастливым концом для нас. Нам пока не очень удаются дебюты матчей. Если пропускаете от русских, вернуться в игру очень тяжело.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн