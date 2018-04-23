Марченко вызван в сборную России на ЧМ

Защитник ЦСКА Алексей Марченко вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018. Игрок вместе с клубом дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил "Ак Барсу" (1-4).

После завершения финальной серии в сборную были приглашены 14 хоккеистов:

вратарь - Илья Сорокин (ЦСКА);

защитники – Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба – "Ак Барс");

нападающие – Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба – "Ак Барс").

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России