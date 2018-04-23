Чемпионат мира

18:57 | Хоккей — Чемпионат мира

Марченко вызван в сборную России на ЧМ


Защитник ЦСКА Алексей Марченко вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2018. Игрок вместе с клубом дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил "Ак Барсу" (1-4). 

После завершения финальной серии в сборную были приглашены 14 хоккеистов: 

вратарь - Илья Сорокин (ЦСКА);

защитники – Богдан КиселевичНикита НестеровМихаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт ЯруллинВасилий Токранов (оба – "Ак Барс");

нападающие – Иван ТелегинСергей АндроновВалерий НичушкинМаксим ШалуновМихаил ГригоренкоКирилл Капризов (все – ЦСКА), Владимир ТкачевСтанислав Галиев (оба – "Ак Барс").

Чемпионат мира-2018 пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Чемпионат мира по хоккею. Все о сборной России

Дополнительная информация

https://twitter.com/russiahockey/status/988441530548543488

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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