Игорь Захаркин: "Чтобы побеждать канадцев, нужно уметь не реагировать, а предвосхищать"

Главный тренер "Югры" Игорь Захаркин считает, что сборная России уступила Канаде на чемпионате мира по хоккею-2017 по целому ряду причину. Россияне в 1/2 финала турнира уступили канадцам (2:4), выигрывая после второго периода со счетом 2:0.

- Сборная Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина четыре раза обыгрывала канадцев на чемпионатах мира, и с тех пор в матчах с ними у нас только поражения. Вы видите какую-то закономерность?

- Это целый комплекс причин, - цитирует "Р-Спорт" Захаркина. - Нужно покопаться, чтобы понять, что происходит с нашими ребятами, когда они встречаются с североамериканскими командами. Совершенно очевидно, что в любом единоборстве североамериканцы дорабатывают до конца. У них очень хорошая подстраховка. Нужно играть с одним и быть готовым ко второму отбору шайбы, плотной игре. Нужно быть готовым быстро переключаться из одного момента в другой – после потери шайбы сразу быть готовым к обороне. Есть желание и способности хоккеиста играть в атакующем стиле, но нужно переключаться мгновенно, за какие-то доли секунды, на оборону.

И это должен делать не один игрок, а вся пятерка. Не просто так всегда говорили, что нужно всей пятеркой играть в атаке и в обороне, но сейчас это реальность. Игроки без шайбы становятся чрезвычайно активны, постоянно ищут свободные коридоры для продолжения атаки, и все это накладывается на высочайшую физическую готовность хоккеистов. Достаточно просто отдать пас в направление, необязательно прямо в клюшку, чтобы они получили шайбу. Нужно не просто реагировать, потому что слово "реагировать" это повторное действие, нужно уметь агировать, предвосхищать события. Когда у нас такое будет, то будем обыгрывать канадцев.