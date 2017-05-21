Алексей Анисимов: "Работа арбитров на матче Россия - Канада? Не готов дать свою оценку"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью официальному сайту лиги заявил, что арбитры лиги отлично себя чувствовали в играх чемпионата мира по хоккею-2017. Также Анисимов отметил, что не готов дать оценку судьям, работавшим в полуфинальной встрече между Россией и Канадой (2:4).

- Заметили какие-то новые тенденции в судействе на этом чемпионате?

- Честно говоря, нет, - сказал Анисимов. - Во всем современном хоккее игроки идут на пятак, пытаются занести "тачдаун" в ворота вместе с вратарем. Бросок, добивание, полевые игроки жестко идут на голкипера. Но это так же, как в КХЛ.

- Правила КХЛ и ИИХФ несколько отличаются, как психологические себя чувствовали наши арбитры?

- Ребята чувствовали себя отлично. Накал в играх чемпионата КХЛ ничуть не меньше, чем в матчах под эгидой ИИХФ.

- Как оцените общий уровень судейства на чемпионате мира-2017?

- Знаете, у меня есть свое мнение, и от ответа я воздержусь. Лучше поделюсь своими мыслями по этому поводу со специалистами.

- А что скажете о работе арбитров в матче Россия – Канада?

- Не готов давать оценку судьям, работавшим на этом полуфинале. Скажу по-другому: в нашей лиге любой арбитр из первой двадцатки мог бы судить матчи ИИХФ. Это лично мое мнение, как руководителя.