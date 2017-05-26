Ян Коул: "Выход в финал Кубка Стэнли говорит о стойкости "Питтсбурга"

Защитник "Питтсбурга" Ян Коул после победы над "Оттавой" (3:2) во втором овертайме седьмого матча полуфинальной серии плей-офф НХЛ подчеркнул, что команда гордится выходом в следующую стадию турнира. По его словам, "пингвины" показали свою силу.

- Это говорит о ментальной стойкости "Питтсбурга". Необходимо пахать, создавать моменты, надежно обороняться, чтобы вернуться в игру, - приводит Pittsburgh Post-Gazette слова Коула. - Это показывает психологическую силу команды. Мы очень этим гордимся.

Напомним, что "Питтсбург" является действующим обладателем Кубка Стэнли. В финале "Пингвинз" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед состоится 30 мая.