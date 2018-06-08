Вячеслав Фетисов: "Надеюсь, Овечкин сможет обойти Гретцки"

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов пожелал форварду "Вашингтона" Александру Овечкину обойти легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ. Напомним, у канадца 894 шайбы, а у 32-летнего россиянина 607 голов.

- Как вы думаете, сможет ли Овечкин догнать Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ?

- Если он это сделает, то это будет героический подвиг. Но Саше, безусловно, нужно на это нацеливаться. Эта такая цель, на которой нужно фокусировать внимание ежедневно. Да, это непростая миссия, но, надеюсь, он сможет это сделать. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы оно позволило ему достигнуть этой невероятной вершины. (Андрей СИЗЯКИН)