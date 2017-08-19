Владелец "Вегаса": "Моя цель не изменилась - плей-офф за три года и Кубок Стэнли за шесть лет"

Владелец "Вегаса" Билл Фоли отметил, что хочет взять Кубок Стэнли через шесть лет. Он также добавил, что хотел строить команду по-другому, но уважает план главного тренера Джорджа Макфи.

Напомним, что сезон-2017/18 станет для "Вегаса" первым в НХЛ.

– Наверное, мне бы больше понравилось, если бы мы собрали более сильную команду на раннем этапе. Но я уважаю план Джорджа Макфи, который заключается в постройке команды через драфт и сбор пиков, – приводит официальный сайт НХЛ слова Фоли. – Мы могли бы в первые два года выигрывать около 50 процентов матчей, но не попасть в плей-офф или попасть, но в долгосрочной перспективе не были бы конкурентоспособны. Джордж действует по-другому.

При этом моя цель не изменилась, и он знает об этом. Плей-офф за три года и Кубок Стэнли – за шесть. Такова моя цель. Я считаю, что если поставить цель, говорить о ней, встроить ее в образ мыслей других людей, то все достижимо.