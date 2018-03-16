"Виннипег" забросил 6 шайб "Чикаго", Лайне - ни одной

"Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Чикаго" - 6:2. Нападающий "Джетс" Патрик Лайне, который идет вторым в снайперской гонке, уступая Александру Овечкин 1 шайбу, в этой встрече сдела 1 результативную передачу.

В составе "Блэкхокс" 16 минут 45 секунд отыграл Артем Анисимов, он набрал в этом матче "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Чикаго" - 6:2 (5:1, 0:1, 1:0)

Голы: Саад - 16 (Кейн, Мерфи), 0:11 - 0:1. Штястны - 15 (Элерс, Лайне), 3:43 - 1:1. Армиа - 12 (Трауба, Копп), 5:18 - 2:1. Рословик - 4, 9:26 - 3:1. Литтл - 14 (Трауба, Рословик), 17:36 - 4:1. Коннор - 24 (Литтл, Уилер), 18:20 - 5:1. Шарп - 9 (Шмолц , Хейден), 35:36 - 5:2. Коннор - 25 (п.в.), 59:11 - 6:2.

Вратари: Хеллебайк - Форсберг (Берубе, 9:26, 57:57 - 59:11).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 39 (13+10+16) - 27 (11+9+7).

Наши: - - Анисисмов (16:45/2/-2).

16 марта. Виннипег. Bell MTS Place.