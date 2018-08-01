"Виннипег" продлил контракт с Петаном

"Виннипег" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Ником Петаном. Соглашение между 23-летним канадцем и "Джетс" является двусторонним, оно рассчитано на один сезон. Зарплата игрока по условиям сделки составит 874 тысячи долларов.

Напомним, Петан выступает за "Джетс" с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 15 матчах, набрав 2 (2+0) очка при 6 минутах штрафного времени.