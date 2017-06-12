Валерий Каменский: "Малкин больше заслуживал звания самого ценного игрока плей-офф, чем Кросби"

Вице-президент по развитию КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин доказал своей игрой в плей-офф Кубка Стэнли, что он лучший. Малкин стал первым игроком за 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.

– "Питтсбург" – это хорошая команда, в которой собраны сильные игроки, - сказал Каменский. - Многие из них уже выигрывали Кубок Стэнли. Поэтому они были одними из фаворитов гонки и доказали свое преимущество.

– Евгений Малкин в третий раз выиграл Кубок Стэнли. Он окончательно заслужил звание лучшего российского хоккеиста в постсоветскую эпоху?

– То, что он сделал, – это большое достижение, с которым хочется его поздравить. Женя – это великий мастер. Поздравляю его от всей души и желаю дальнейших успехов и главное – обходиться без травм.

– Зря Малкина не включили в топ-100 лучших игроков НХЛ в истории?

– Женя лишний раз доказал, что он лучший. Он здорово играет, что и показал в плей-офф. Я думал, что ему дадут звание самого ценного игрока Кубка Стэнли. Но, к сожалению, этого не случилось. Не будем говорить, какой он национальности. Был Кросби, канадец, которому и отдали это звание.

– Вы считаете, Малкин этого больше заслужил?

– По мне – да, хотя Кросби тоже хороший игрок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)