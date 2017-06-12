Валерий Каменский: "Малкин больше заслуживал звания самого ценного игрока плей-офф, чем Кросби"

Вице-президент по развитию КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский считает, что нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин доказал своей игрой в плей-офф Кубка Стэнли, что он лучший. Малкин стал первым игроком за 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты.
– "Питтсбург" – это хорошая команда, в которой собраны сильные игроки, - сказал Каменский. - Многие из них уже выигрывали Кубок Стэнли. Поэтому они были одними из фаворитов гонки и доказали свое преимущество.
– Евгений Малкин в третий раз выиграл Кубок Стэнли. Он окончательно заслужил звание лучшего российского хоккеиста в постсоветскую эпоху?
– То, что он сделал, – это большое достижение, с которым хочется его поздравить. Женя – это великий мастер. Поздравляю его от всей души и желаю дальнейших успехов и главное – обходиться без травм.
– Зря Малкина не включили в топ-100 лучших игроков НХЛ в истории?
– Женя лишний раз доказал, что он лучший. Он здорово играет, что и показал в плей-офф. Я думал, что ему дадут звание самого ценного игрока Кубка Стэнли. Но, к сожалению, этого не случилось. Не будем говорить, какой он национальности. Был Кросби, канадец, которому и отдали это звание.
– Вы считаете, Малкин этого больше заслужил?
– По мне – да, хотя Кросби тоже хороший игрок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
fifa_guru
Китобой а ты не думал, что условно есть разница 5+20 два раза и пять раз по 2 минуты?)
12:00
Китобой
поправка : полезном игроке
11:43
Китобой
Интересное мнение о лучшем, а вернее самом полезном игре для команды, хотя Женя и является моим любимым игроком.А его 57 минут штрафа, в результате которых команда играла в меньшинстве?- У Кросби только 10 штрафных минут, т.е. в меньшинстве команда играла по вине Жени на 47 минут больше- так кто же больше принес пользы команде? - Такое ощущение, что комментарий дал не знаменитый хоккеист, а дилетант
11:41