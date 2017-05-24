Вадим Шипачев: "СКА предлагал больше "Вегаса"? Денежный вопрос не столь важен"

Нападающий сборной России Вадим Шипачев в интервью "СЭ" рассказал, что принял решение о переходе в клуб НХЛ после Кубка Мира, который прошел в Торонто. Также хоккеист признался, что не знает, сколько ему хотел предложить СКА. Напомним, что 30-летний форвард подписал двухлетний контракт с новичком НХЛ "Вегасом".

– Когда вы решились уехать за океан?

– После того, как поиграл на Кубке мира, - сказал Шипачев. - Мне и раньше рассказывали, каково это выступать в Северной Америке, как там все устроено. Артемий Панарин много рассказывал. Но тут я приехал в Торонто, все увидел собственными глазами и окончательно принял решение.

– В СКА были в шоке?

– Новость о том, что я подписал контракт, пришла во время чемпионата мира. Роман Ротенберг просто подошел и поздравил меня, пожелал успеха.

– А Олег Знарок?

– Мы с ним говорили. Он сказал, что, конечно, хотел бы видеть меня в своей команде, но раз я принял такое решение – хорошо. В конце концов, хоккеист сам решает, как ему строить карьеру.

– Говорят, что руководство СКА предлагало вам очень выгодные условия.

– Даже не в курсе, так как уже принял решение. Денежный вопрос в таких случаях не столь важен. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полное интервью с Вадимом Шипачевым