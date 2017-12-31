Тротц вышел на пятое место по количеству побед в НХЛ

Главный тренер "Вашингтона" Барри Тротц одержал 737-ю победу в карьере в НХЛ. Его "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата - 5:2.

Тротц обошел по количеству побед Линди Раффа и вышел на пятое место. Выше наставника "Кэпиталз" - Скотти Боумэн (1244 победы), Джоэль Кенневилл (869), Кен Хичкок (802) и Эл Арбур (782).