Три очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Питтсбург"

"Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пингвинз" проиграли вторую встречу кряду.

В составе хозяев двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Евгений Малкин, а у гостей 3 (0+3) очка набрал Никита Кучеров. Также одну голевую передачу сделал Михаил Сергачев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" - "Тампа-Бэй" - 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

Голы: Хернквист - 6 (бол., Кессел, Летанг), 10:33 - 1:0. Кессел - 9 (бол., Малкин, Хернквист), 13:49 - 2:0. Пойнт - 10 (бол., Джонсон, Кучеров), 19:57 - 2:1. Пойнт - 11 (бол., Стэмкос, Кучеров), 20:41 - 2:2. Пойнт - 12 (бол., Миллер, Кучеров), 21:28 - 2:3. Хернквист - 7 (Малкин), 24:29 - 3:3. Гурд - 8 (бол., Сергачев, Киллорн), 27:56 - 3:4.

Вратари: Мюррей (57:30 - 59:53) - Доминге.

Штраф: 18 - 12.

Броски: 31 (14+8+9) - 26 (7+12+7).

Наши: Малкин (24.26/4/+1) - Кучеров (18.43/4/0), Сергачев (16.03/2/0).

16 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.