Три очка Элерс помогли "Виннипегу" обыграть "Ванкувер"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Ванкувер" уступил "Виннипегу" - 1:4. В этой встрече три очка набрал нападающий "Джетс" Николай Элерс, забросив две шайбы и отдав голевую передачу. Российский защитник "Кэнакс" Никита Трямкин провел на льду 14 минут и не набрал результативных баллов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Виннипег" - 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Гранлунд - 7 (Эрикссон), 3:54 - 1:0. Лайне - 19 (Элерс, Шайфли), 39:17 - 1:1. Элерс - 8, 41:23 - 1:2. Элерс - 9 (бол., Петан, Энстрем), 52:24 - 1:3. Литтл - 5 (Перро, Уилер), 55:43 - 1:4.

Вратари: Миллер - Хатчинсон.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 23 (9+9+5) - 25 (5+11+9).

Наши: Трямкин (14:23/1/0) - -

23 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.