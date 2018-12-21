"Торонто" разгромил "Флориду", Райлли оформил ассистентский покер

"Торонто" на своем льду переиграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (6:1). "Мэйпл Ливз" одержал вторую победу кряду.

В составе "Торонто" четыре голевые передачи на свой счет записал канадский защитник Морган Райлли. Также 4 (2+2) очка набрал нападающий Остон Мэттьюс.

Российский защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отметился удалением за задержку в середине второго периода.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Флорида" - 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Голы: Мэттьюс - 18 (бол., Марнер, Райлли), 18:17 - 1:0. Мэттьюс - 19 (Райлли, Капанен), 23:50 - 2:0. Кадри - 9 (Браун, Райлли), 31:14 - 3:0. Таварес - 22 (бол., Мэттьюс, Кадри), 42:38 - 4:0. Таварес - 23 (Марнер, Маринчин), 45:41 - 5:0. Боргстрем - 1 (бол., Маккэн, Ватрано), 50:28 - 5:1. Марнер - 10 (бол., Мэттьюс, Райлли), 55:14 - 6:1.

Вратари: Андерсен - Луонго (Раймер, 45:41).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 26 (10+8+8) - 26 (9+8+9).

Наши: Зайцев (21.02/2/0) - Дадонов (17.48/4/0).

21 декабря. Торонто. Scotiabank Arena.