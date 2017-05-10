Тодд Маклеллан: "Эдмонтон" самостоятельно творит свою историю"

Главный тренер "Эдмонтона" Тодд Маклеллан в преддверии седьмого матча серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Анахаймом" (3-3) выразил уверенность в том, что команда может выйти в следующий раунд. По словам специалиста, "Ойлерз" не обладает большим опытом, но клуб готов биться до конца.

- Мы сами творим свою историю, незачем кивать на других, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Маклеллана. - У нас нет такого опыта. Команда в последний раз играла в плей-офф 11 лет назад.

Мы считаем, что это еще один шанс для нас сделать шаг вперед в нашем развитии, приобрести опыт как для команды, так и для отдельных игроков. Важна ситуация, атмосфера внутри раздевалки. А этот опыт нельзя приобрести, слушая рассказы о седьмых играх.

У нас нет истории таких матчей. Нет истории побед или поражений. Мы только начинаем ее писать. Сейчас все понимают, что мы способны отыграться, что мы не сдаемся и готовы биться до конца. Это уже хорошая характеристика команды.