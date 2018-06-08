Список всех российских чемпионов НХЛ

Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сегодня в составе "Вашингтона" переиграли "Вегас" в финальной серии Кубка Стэнли (4-1). Они вписали свои имена в число российских победителей турнира.

Год Клуб Хоккеисты 1994 "Рейнджерс" Сергей ЗУБОВ Александр КАРПОВЦЕВ Алексей КОВАЛЕВ Сергей НЕМЧИНОВ 1995 "Нью-Джерси" Сергей БРЫЛИН Валерий ЗЕЛЕПУКИН 1996 "Колорадо" Алексей ГУСАРОВ Валерий КАМЕНСКИЙ 1997 "Детройт" Вячеслав КОЗЛОВ Владимир КОНСТАНТИНОВ Игорь ЛАРИОНОВ Сергей ФЕДОРОВ Вячеслав ФЕТИСОВ 1998 "Детройт" Вячеслав КОЗЛОВ (2) Владимир КОНСТАНТИНОВ* (2) Игорь ЛАРИОНОВ (2) Вячеслав ФЕТИСОВ (2) Сергей ФЕДОРОВ (2) Дмитрий МИРОНОВ 1999 "Даллас" Сергей ЗУБОВ (2) 2000 "Нью-Джерси" Сергей БРЫЛИН (2) Владимир МАЛАХОВ Александр МОГИЛЬНЫЙ Сергей НЕМЧИНОВ (2) Владимир БУРЕ (тренер) Вячеслав ФЕТИСОВ (тренер) (3) 2002 "Детройт" Павел ДАЦЮК Игорь ЛАРИОНОВ (3) Сергей ФЕДОРОВ (3) 2003 "Нью-Джерси" Сергей БРЫЛИН (3) Олег ТВЕРДОВСКИЙ Владимир БУРЕ (тренер) (2) 2004 "Тампа-Бэй" Дмитрий АФАНАСЕНКОВ Николай ХАБИБУЛИН 2006 "Каролина" Антон БАБЧУК Олег ТВЕРДОВСКИЙ (2) 2007 "Анахайм" Илья БРЫЗГАЛОВ 2008 "Детройт" Павел ДАЦЮК (2) 2009 "Питтсбург" Сергей ГОНЧАР Евгений МАЛКИН 2012 "Лос-Анджелес" Вячеслав ВОЙНОВ Андрей ЛОКТИОНОВ 2014 "Лос-Анджелес" Вячеслав ВОЙНОВ (2) 2016 "Питтсбург" Евгений МАЛКИН (2) Сергей ГОНЧАР (тренер) (2) 2017 "Питтсбург" Евгений МАЛКИН (3) Сергей ГОНЧАР (тренер) (3) 2018 "Вашингтон" Евгений КУЗНЕЦОВ Александр ОВЕЧКИН Дмитрий ОРЛОВ

* Из-за последствий аварии в сезоне 1997/98 участия не принимал, однако в виде исключения официально считается обладателем Кубка Стэнли того сезона