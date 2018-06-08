06:20 | Хоккей — НХЛ

Список всех российских чемпионов НХЛ


Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сегодня в составе "Вашингтона" переиграли "Вегас" в финальной серии Кубка Стэнли (4-1). Они вписали свои имена в число российских победителей турнира.

Год Клуб Хоккеисты
1994 "Рейнджерс" Сергей ЗУБОВ
    Александр КАРПОВЦЕВ
    Алексей КОВАЛЕВ
    Сергей НЕМЧИНОВ
1995 "Нью-Джерси" Сергей БРЫЛИН
    Валерий ЗЕЛЕПУКИН
1996 "Колорадо" Алексей ГУСАРОВ
    Валерий КАМЕНСКИЙ
1997 "Детройт" Вячеслав КОЗЛОВ
    Владимир КОНСТАНТИНОВ
    Игорь ЛАРИОНОВ
    Сергей ФЕДОРОВ
    Вячеслав ФЕТИСОВ
1998 "Детройт" Вячеслав КОЗЛОВ (2)
    Владимир КОНСТАНТИНОВ* (2)
    Игорь ЛАРИОНОВ (2)
    Вячеслав ФЕТИСОВ (2)
    Сергей ФЕДОРОВ (2)
    Дмитрий МИРОНОВ
1999 "Даллас" Сергей ЗУБОВ (2)
2000 "Нью-Джерси" Сергей БРЫЛИН (2)
    Владимир МАЛАХОВ
    Александр МОГИЛЬНЫЙ
    Сергей НЕМЧИНОВ (2)
    Владимир БУРЕ (тренер)
    Вячеслав ФЕТИСОВ (тренер) (3)
2002 "Детройт" Павел ДАЦЮК
    Игорь ЛАРИОНОВ (3)
    Сергей ФЕДОРОВ (3)
2003 "Нью-Джерси" Сергей БРЫЛИН (3)
    Олег ТВЕРДОВСКИЙ
    Владимир БУРЕ (тренер) (2)
2004 "Тампа-Бэй" Дмитрий АФАНАСЕНКОВ
    Николай ХАБИБУЛИН
2006 "Каролина" Антон БАБЧУК
    Олег ТВЕРДОВСКИЙ (2)
2007 "Анахайм" Илья БРЫЗГАЛОВ
2008 "Детройт" Павел ДАЦЮК (2)
2009 "Питтсбург" Сергей ГОНЧАР
    Евгений МАЛКИН
2012 "Лос-Анджелес" Вячеслав ВОЙНОВ
    Андрей ЛОКТИОНОВ
2014 "Лос-Анджелес" Вячеслав ВОЙНОВ (2)
2016 "Питтсбург" Евгений МАЛКИН (2)
    Сергей ГОНЧАР (тренер) (2)
2017 "Питтсбург" Евгений МАЛКИН (3)
    Сергей ГОНЧАР (тренер) (3)
2018 "Вашингтон" Евгений КУЗНЕЦОВ
    Александр ОВЕЧКИН
    Дмитрий ОРЛОВ

* Из-за последствий аварии в сезоне 1997/98 участия не принимал, однако в виде исключения официально считается обладателем Кубка Стэнли того сезона

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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