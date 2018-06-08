Список всех российских чемпионов НХЛ

Россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сегодня в составе "Вашингтона" переиграли "Вегас" в финальной серии Кубка Стэнли (4-1). Они вписали свои имена в число российских победителей турнира.
|Год
|Клуб
|Хоккеисты
|1994
|"Рейнджерс"
|Сергей ЗУБОВ
|Александр КАРПОВЦЕВ
|Алексей КОВАЛЕВ
|Сергей НЕМЧИНОВ
|1995
|"Нью-Джерси"
|Сергей БРЫЛИН
|Валерий ЗЕЛЕПУКИН
|1996
|"Колорадо"
|Алексей ГУСАРОВ
|Валерий КАМЕНСКИЙ
|1997
|"Детройт"
|Вячеслав КОЗЛОВ
|Владимир КОНСТАНТИНОВ
|Игорь ЛАРИОНОВ
|Сергей ФЕДОРОВ
|Вячеслав ФЕТИСОВ
|1998
|"Детройт"
|Вячеслав КОЗЛОВ (2)
|Владимир КОНСТАНТИНОВ* (2)
|Игорь ЛАРИОНОВ (2)
|Вячеслав ФЕТИСОВ (2)
|Сергей ФЕДОРОВ (2)
|Дмитрий МИРОНОВ
|1999
|"Даллас"
|Сергей ЗУБОВ (2)
|2000
|"Нью-Джерси"
|Сергей БРЫЛИН (2)
|Владимир МАЛАХОВ
|Александр МОГИЛЬНЫЙ
|Сергей НЕМЧИНОВ (2)
|Владимир БУРЕ (тренер)
|Вячеслав ФЕТИСОВ (тренер) (3)
|2002
|"Детройт"
|Павел ДАЦЮК
|Игорь ЛАРИОНОВ (3)
|Сергей ФЕДОРОВ (3)
|2003
|"Нью-Джерси"
|Сергей БРЫЛИН (3)
|Олег ТВЕРДОВСКИЙ
|Владимир БУРЕ (тренер) (2)
|2004
|"Тампа-Бэй"
|Дмитрий АФАНАСЕНКОВ
|Николай ХАБИБУЛИН
|2006
|"Каролина"
|Антон БАБЧУК
|Олег ТВЕРДОВСКИЙ (2)
|2007
|"Анахайм"
|Илья БРЫЗГАЛОВ
|2008
|"Детройт"
|Павел ДАЦЮК (2)
|2009
|"Питтсбург"
|Сергей ГОНЧАР
|Евгений МАЛКИН
|2012
|"Лос-Анджелес"
|Вячеслав ВОЙНОВ
|Андрей ЛОКТИОНОВ
|2014
|"Лос-Анджелес"
|Вячеслав ВОЙНОВ (2)
|2016
|"Питтсбург"
|Евгений МАЛКИН (2)
|Сергей ГОНЧАР (тренер) (2)
|2017
|"Питтсбург"
|Евгений МАЛКИН (3)
|Сергей ГОНЧАР (тренер) (3)
|2018
|"Вашингтон"
|Евгений КУЗНЕЦОВ
|Александр ОВЕЧКИН
|Дмитрий ОРЛОВ
* Из-за последствий аварии в сезоне 1997/98 участия не принимал, однако в виде исключения официально считается обладателем Кубка Стэнли того сезона
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