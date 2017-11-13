03:35 | Хоккей — НХЛ

Состав "Тампы" на игру с "Анахаймом". Василевский в воротах


В ночь на понедельник "Анахайм" на своем льду примет "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота "Молний" будет защищать россиянин Андрей Василевский.

Первая тройка "Тампы" осталась без изменений: НаместниковСтэмкосКучеров.

Напомним, что "Тампа" лидирует в Восточной конференции, одержав 13 побед в 17 встречах. "Утки" идут на 12-м месте на "Западе", команда потерпела 9 поражений в 16 играх.

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Материалы других СМИ
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