Состав "Тампы" на игру с "Анахаймом". Василевский в воротах

В ночь на понедельник "Анахайм" на своем льду примет "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота "Молний" будет защищать россиянин Андрей Василевский.
Первая тройка "Тампы" осталась без изменений: Наместников – Стэмкос – Кучеров.
Напомним, что "Тампа" лидирует в Восточной конференции, одержав 13 побед в 17 встречах. "Утки" идут на 12-м месте на "Западе", команда потерпела 9 поражений в 16 играх.
Vasilevskiy leads #tblightning on ice, will start against Ducks, as expected– Joe Smith (@TBTimes_JSmith) 13 ноября 2017 г.
#tblightning lines: Namestnikov-Stamkos-Kucherov/Gourde-Point-Palat/Kunitz-Johnson-Brown/ Callahan-Killorn– Joe Smith (@TBTimes_JSmith) 13 ноября 2017 г.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Анахайм Дакс
- Стивен Стэмкос
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
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