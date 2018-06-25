СМИ: Панарин хочет играть в команде из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Флориды

Sportsnet сообщил о том, где хочет продолжить карьеру форвард "Коламбуса" Артемий Панарин.

Ранее стало известно, что он хотел бы играть в команде из крупного города. Издание уточняет, что имеются в виду команды из Лос-Анджелеса, Нью-Йорка или Флориды.

Отмечалось, что к хоккеисту проявляет интерес "Сент-Луис", однако россиянин не хочет рассматривать этот вариант.

Ранее руководители "Блю Джэкетс" отмечали, что готовы обменять Панарина. Другим клубам нужна уверенность, что россиянин продлит контракт после обмена. Его действующее соглашение истекает следующим летом.

Панарин перешел в "Коламбус" из "Чикаго" перед началом сезона-2017/18. В первом сезоне за "Блю Джэкетс" он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 82 (27+55) очка. В 6 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов за результативность.