Шворц, Гибсон и Кросби - звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трех звезд прошедшего игрового дня. Лучшим признан нападающий "Сент-Луиса" Джейден Шворц, на счету в игре против "Бостона" (2:1 ОТ) обе шайбы. Второй звездой дня стал голкипер Джон Гибсон из "Анахайма", отразивший все 29 бросков по своим воротам во встрече с "Калгари".

Тройку лучших замкнул форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби - в его активе 2 (1+1) очка в матче против "Монреаля". Результативная передача в игре с "Канадиенс" стала для капитана "Пингвинз" 700-й в НХЛ.