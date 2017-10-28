Шипачев вернулся в Лас-Вегас из-за семьи и не сыграет в АХЛ

Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев покинул расположение клуба АХЛ "Чикаго Вулвз", сообщает журналист Эрик Энгельс в своем Твиттере. Форвард был переведен в расположение "Вулвз", провел тренировку в составе клуба и должен был дебютировать в АХЛ 28 октября в игре с "Милуоки Адмиралз".

Отмечается, что Шипачев уехал обратно в Лас-Вегас по семейным обстоятельствам.

В "Голден Найтс" Шипачев перешел из СКА минувшим летом. На его счету 3 матча и 1 гол в НХЛ.