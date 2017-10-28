22:43 | Хоккей — НХЛ

Шипачев вернулся в Лас-Вегас из-за семьи и не сыграет в АХЛ

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Нападающий "Вегаса" Вадим Шипачев покинул расположение клуба АХЛ "Чикаго Вулвз", сообщает журналист Эрик Энгельс в своем Твиттере. Форвард был переведен в расположение "Вулвз", провел тренировку в составе клуба и должен был дебютировать в АХЛ 28 октября в игре с "Милуоки Адмиралз"

Отмечается, что Шипачев уехал обратно в Лас-Вегас по семейным обстоятельствам.

В "Голден Найтс" Шипачев перешел из СКА минувшим летом. На его счету 3 матча и 1 гол в НХЛ.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Werewolf

Никак он в АХЛ не хочет ))))))

23:02

Romka3101

Ждём в Санкт-Петербурге

22:53