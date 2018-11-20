Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения

"Нэшвилл" на своем льду переиграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Предаторз" одержал вторую победу кряду, а "Лайтнинг" потерпел поражение после двух подряд побед.
Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Тампа-Бэй" - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Хедман - 4 (Пойнт, Чернак), 5:10 - 0:1. Террис - 5 (бол., Ярнкрок, Экхольм), 15:19 - 1:1. Форсберг - 13 (Экхольм, Джохансен), 26:43 - 2:1. Джохансен - 4 (Смит, Йоси), 30:16 - 3:1. Кучеров - 8 (Пойнт, Макдона), 43:25 - 3:2.
Вратари: Ринне - Доминге (58:48).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 34 (16+13+5) - 31 (8+9+14).
Наши: - - Кучеров (21.44/3/-1), Сергачев (18.11/0/-1).
20 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
Дополнительная информация
Загрузка...