Шайба Анисимова не спасла "Чикаго" от разгрома в матче с "Сан-Хосе"

"Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил "Чикаго" со счетом 7:2. Дубль в составе "Шаркс" оформил Джо Павелски.

У "Блэкхоукс" одну из шайб забросил российский нападающий Артем Анисимов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Чикаго" - 7:2 (2:1, 4:0, 1:1)

Голы: АНИСИМОВ - 18 (Кит, Кейн), 2:12 - 0:1. Павелски - 17 (Бернс, Донской), 10:22 - 1:1. Кутюр - 27 (Бедкер, Хертл), 14:14 - 2:1. Лабанк - 8 (Тирни, Демело), 22:13 - 3:1. Майер - 17 (Диллон, Демело), 25:21 - 4:1. Павелски - 18 (Донской, Кейн), 32:14 - 5:1. Власик - 10, 39:58 - 6:1. Гудроу - 6 (Серенсен, Демело), 42:32 - 7:1. Шмолц - 18 (Дебринкэт, Дальстрем), 59:27 - 7:2.

Нереализованный буллит: Дюклер (54:51, Чикаго Блэкхокс).

Вратари: Джонс - Берубе (Форсберг, 40:00).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 34 (9+19+6) - 34 (8+11+15).

Наши: - - Анисимов (15:11/4/0).

2 марта. Сан-Хосе. SAP Center.