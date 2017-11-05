"Сан-Хосе" одержал четвертую победу подряд, обыграв по буллитам "Анахайм"

"Сан-Хосе" дома переиграл по буллитам "Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. Автором победного броска стал нападающий Йоонас Донской.
Отметим, что для "акул" эта победа стала четвертой кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Анахайм" - 2:1 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Перри - 3 (Грант, Ракелль), 6:23 - 0:1. Уорд - 2 (Гудроу), 51:57 - 1:1.
Победный буллит: Донской.
Вратари: Джонс - Миллер.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 45 (12+17+12+4) - 26 (7+14+5+0).
5 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.
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