"Сан-Хосе" и Кутюр согласовали условия контракта на восемь лет и 64 миллиона долларов

"Сан-Хосе" и нападающий Логан Кутюр согласовали условия нового контракта, который будет рассчитан на восемь лет, сообщает Assosiated Press. По новому соглашению 29-летний хоккеист будет зарабатывать в среднем 8 миллионов долларов за сезон.

Ожидается, что официально о заключении контракта будет объявлено после открытия рынка свободных агентов. По действующему контракту Кутюр зарабатывает 6 миллионов долларов за сезон. В прошлом сезоне он набрал 61 (34+27) очко в 78 матчах регулярного чемпионата и 12 (4+8) очков в 10 играх плей-офф. Всего в НХЛ на счету Кутюра 582 встречи и 437 (213+224) очков.