"Сан-Хосе" дома обыграл "Айлендерс"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Айлендерс" со счетом 4:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Айлендерс" – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Майер – 4 (Кутюр, Хертл), 7:59 – 1:0. Нельсон – 2 (Бэйли, Ли), 19:27 – 1:1. Донской – 3 (Суомела), 24:59 – 2:1. Бернс – 1 (Хертл, Донской), 33:50 – 3:1. Кутюр – 5 (Хертл, Райан), 44:32 – 4:1.

Вратари: Джонс – Ленер.

Штраф: 30 – 52.

Броски: 41 (11+15+15) – 25 (7+7+11).

21 октября. Сан-Хосе. SAP Center.