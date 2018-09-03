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"С крестным отцом русского рэпа". Малкин, Радулов и Ковальчук в компании Басты

Звезды хоккея Александр РАДУЛОВ, Евгений МАЛКИН и Илья КОВАЛЬЧУК и звезды и шоубизнеса во главе с Бастой. Фото Инстаграм
Звезды хоккея Александр РАДУЛОВ, Евгений МАЛКИН и Илья КОВАЛЬЧУК и звезды и шоубизнеса во главе с Бастой. Фото Инстаграм

Известные российские хоккеисты НХЛ Евгений Малкин ("Питтсбург"), Александр Радулов ("Даллас") и Илья Ковальчук ("Лос-Анджелес") сфотографировались с рэпером Бастой. На фото также резидент Comedy Club Дмитрий Сорокин.

"С крестным отцом русского рэпа", - написал под фото Радулов, после этого назвав Сорокина.

Малкин и Баста на своих страницах разместили совместное фото. Хоккеист оценил бабочку рэпера, известного также как Ноггано. Настоящее имя исполнителя, посла чемпионата мира по футболу-2018 от Ростова-на-Дону и болельщика ЦСКА - Василий Вакуленко.

 

@bastaakanoggano по бабочке вопросов нет 👊

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 3 Сен 2018 в 12:32 PDT

 

comedy club

Публикация от Evgeni Malkin (@e.malkin71geno) 2 Сен 2018 в 8:20 PDT

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