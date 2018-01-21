Пулок, Пастрняк и Янмарк – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала фамилии лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой стал защитник "Айлендерс" Райан Пулок, на счету которого 5 (1+4) очков в матче с "Чикаго" (7:3).
Вторым лучшим хоккеистам был признан нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Монреалем" (4:1). Форвард "Далласа" Маттиас Янмарк признан третьей звездой дня. На счету игрока – 3 (2+1) очка в матче против "Баффало" (7:1).
- Чикаго Блэкхокс
- Бостон Брюинз
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Монреаль Канадиенс
- Давид Пастрняк
- Маттиас Янмарк
- Райан Пулок
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