Пулок, Пастрняк и Янмарк – звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала фамилии лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой стал защитник "Айлендерс" Райан Пулок, на счету которого 5 (1+4) очков в матче с "Чикаго" (7:3).

Вторым лучшим хоккеистам был признан нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, набравший 3 (2+1) очка в игре с "Монреалем" (4:1). Форвард "Далласа" Маттиас Янмарк признан третьей звездой дня. На счету игрока – 3 (2+1) очка в матче против "Баффало" (7:1).