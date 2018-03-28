Проворов - 7-й российский защитник в НХЛ, забросивший 14 шайб в сезоне

Защитник "Филадельфии" Иван Проворов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (2:3 ОТ). Он довел счет до 35 (14+21) очков в этом сезоне.

Проворов стал 7-м российским защитником, которому удалось забить 14 голов в одном сезоне. До него это получилось у Сергея Гончара (6 раз), Олега Твердовского (2), Бориса Миронова, Андрея Маркова, Владимира Константинова и Владимира Малахова.